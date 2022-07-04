Серийное производство электромотоциклов Aurus Merlon планируется начать в 2024 году

Серийное производство электромотоциклов Aurus Merlon для правительственного кортежа планируется запустить в 2024 году, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«В 2024 году», – ответил глава Минпромторга РФ на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром».

Как рассказал Мантуров, ему уже довелось покататься на электромотоцикле. Министр оценил новинку положительно.

Между тем в Telegram-канале Минпромторга сообщается, что Aurus Merlon имеет двигатель мощностью 190 л.с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость электромотоцикла составляет 200 км/ч, запас хода – 200 километров.

Разработчиком новинки является ФГУП НАМИ. Название отсылает к Мерлону – зубцу Кремлевской стены. Сам мотоцикл создан для сопровождения официальных делегаций. Одной из особенностей Aurus Merlon является возможность его использования при отрицательных температурах – до -25 градусов.