Путин назвал глупостью импорт кормов для животных Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин удивился, что рынок кормов животных практически весь занят импортной продукцией. На встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым он поддержал производство кормов в республике.

«Импорт корма для животных, да? Глупость, казалось бы, для России», – отметил глава государства.

По словам Здунова, Мордовия начала осваивать этот рынок – первая продукция уже появилась в торговых сетях. Глава республики заявил, что рынок кормов для животных очень объемный и сулит большие прибыли. Президент в свою очередь согласился с ним.

Кроме того, Путин поинтересовался качеством сельскохозяйственных продуктов, производимых в Мордовии, и спросил, поставляются ли они в местные школы. Как сообщил Здунов, более 80% продуктов в школах республики произведены в Мордовии.

Как писал сайт Kp.ru, ранее российских лидер поручил направить доходы от продовольственных экспортных пошлин на повышение уровня жизни в селе.