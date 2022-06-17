Путин поручил направить доходы от продовольственных экспортных пошлин на повышение уровня жизни в селе Фото: REUTERS

Часть доходов от экспортных пошлин на продукцию агропромышленного комплекса необходимо направить на программы развития села, заявил президент России Владимир Путин.

«Прошу правительство выделить дополнительные средства на профильную программу. Финансовым источником здесь могут стать экспортные пошлины от продажи продукции сельского хозяйства. Это постоянный источник. Конечно, он может колебаться, но зато будет постоянно действующим», – сказал политик на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер подчеркнул, что комплексное обустройство и развитие сельских территорий является «безусловным приоритетом» для властей РФ. Как отметил президент, люди, которые работают на селе и кормят страну должны жить в комфортных и достойных условиях.

Также Путин предложил расширить программы реконструкции и модернизации сельских Домов культуры и региональных и муниципальных театров. На эти цели будет направлено по шесть миллиардов рублей в 2023 и 2024 годах.

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