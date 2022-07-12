В России призвали ужесточить наказание за утечку персональных данных Фото: Архив "КП"

Специалист по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов призвал ужесточить наказание за утечку персональных данных пользователей по примеру западных стран, поскольку это может стать дополнительным поводом для компаний задуматься об усилении кибербезопасности.

"Это куда более серьезная угроза, чем внешнее вмешательство, хакеры. Вынести информацию за пределы организации не так сложно: у всех есть интернет, мессенджеры, в конце концов, данные можно унести и на флешке. Во многих организациях отсутствуют технические средства по контролю утечек информации с подачи собственных сотрудников", - пояснил он в беседе с Lenta.ru.

По его словам, данная проблема не является исключительно российской, у нее нет географической привязки. Более того, Ульянов считает, что за рубежом утечки данных пользователей встречаются даже чаще.

При этом бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко поддержал смягчение наказания за утечку персональных данных для компаний. По его словам, сейчас главное определить, какие требования должны в принципе предъявляться к бизнесу, передает телеканал "360".

Как ранее писал сайт kp.ru, комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил законопроект об усилении защиты персональных данных россиян. В частности, операторы персональных данных обязаны в течение суток информировать власти об их утечке.

Кроме того, согласно документу, операторы персональных данных должны будут обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России.