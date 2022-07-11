Минцифры РФ рассматривает смягчение наказания компаний за утечки персональных данных

В России могут смягчить наказание для компаний за утечку персональных данных клиентов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минцифры России рассматривает вариант смягчения наказания компаний в законопроекте об оборотных штрафах за утечки персональных данных клиентов. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

В частности, обсуждается как снижение размера штрафа, так его отмена в случаях, когда утечка случается впервые.

Такое решение принято в связи с негативным влиянием крупных штрафов на развитие бизнеса в сложных экономических условиях.

По данным издания, бизнесу предложено направить свои предложения по изменению законопроекта. Координацией такой работы занимаются "Ростелеком" и VK.

Напомним, согласованный Минцифры РФ законопроект предусматривает за утечку персональных данных клиентов, если об этом вовремя не уведомлен Роскомнадзор, штраф в размере 1-3% от годовой выручки. В действующем КоАП за утечку персональных данных закреплено наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил законопроект об усилении защиты персональных данных россиян. В частности, операторы персональных данных обязаны в течение суток информировать власти об их утечке.

Кроме того, согласно документу, операторы персональных данных должны будут обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России. Также поправками сокращаются с 30 до 10 дней сроки исполнения операторами запросов органов власти и граждан по вопросам незаконной обработки персональных данных.