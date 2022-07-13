Еврокомиссия представила разъяснения по транзиту в Калининград Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия представила разъяснения по транзиту товаров в Калининградскую область.

Так, в представленном списке Европейская комиссии рекомендует не запрещать железнодорожный транзит в Калининград для товаров, попавших под санкционные ограничения, при условии соответствующего контроля. Однако, при этом, запрещает ввоз подсанкционных грузов автомобильным транспортом.

«Транзит запрещенных товаров по автодорогам, организованный российскими операторами не разрешается. Никакого подобного запрета не существует для железнодорожного транспорта, поимо обязательств стран - членов, проводить необходимый контроль товаров», - говорится в инструкции, представленной Еврокомиссией.

Отмечается, что страны – члены Европейского союза должны контролировать, чтобы объемы транзита оставались в пределах средних величин за последние три года, а также, чтобы в наборе перевозимых грузов не было «никаких необычных отклонений, которые могли бы привести к обходу режима санкций».

Кроме того, уточняется, что данная инструкция не адресована именно Литве и нет речи конкретно о транзите в Калининград, а документ носит общий характер.

Напомним, Литва объявила о прекращении транзита санкционных товаров 17 июня 2022 года, тогда же губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что под введенный запрет подпадает примерно 50% всех грузов, которые проходят через регион.