Литва уведомила Калининградскую область о прекращении транзита санкционных товаров Фото: Александр Подгорчук

«Литовские железные дороги» больше не будут осуществлять транзит санкционных товаров из Калининградской области, сообщил глава региона Антон Алиханов.

«Литовские железные дорогие» уведомили «Калининградские железные дороги» о том, что с 00:00 завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции», – рассказал он в совеем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что «Литовские железные дорогие» якобы получили разъяснение из Европейской rомиссии, которая сказала им о том, что на запрещенные к ввозу в Евросоюз товары никакие исключения не распространяются. По словам Алиханова, в связи с запретом Литвы на транзит санкционных товаров потребуется срочная поставка на паромную линию Усть-Луга – Балтийск новых судов.

Как уточнил губернатор, под запрет подпадает примерно 50% грузов. Алиханов отметил, что тем самым Литва грубо нарушила условия ее вступления в Евросоюз, которые предполагают свободный транзит в и из Калининградской области. Такие действия - попытка экономического удушения региона, подчеркнул Алиханов.