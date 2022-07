"Алроса" собирается выплатить купоны по евробондам в рублях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алмазодобывающая компания «Алроса» технически не может исполнить обязательства по выплате купонов по двум выпускам еврооблигаций на сумму 500 млн долларов каждый из-за санкционных, поэтому приняла решение о запуске процедуры для выплаты евробондов в рублях. Об этом говорится в заявлении компании.

«На основании полученных реестров держателей еврооблигаций компания планирует поручить НКО АО "НРД" организовать передачу денежных средств в счет выплаты купонов по еврооблигациям, срок выплат которых наступил 9 апреля 2022 года и 25 апреля 2022 года, в рублях», - говорится в заявлении «Алросы».

Компания заявляет, что вследствие введенных ограничительных мер, в отношении «Алросы» и Alrosa Finance S.A., эмитента двух выпусков еврооблигаций в сумме 500 млн долларов, а также других ограничения, введенных США, Евросоюзом и Великобританией, компания технически не может выплатить купоны в долларах.

Отмечается, что держатели еврооблигаций, права которых учитываются в иностранной депозитарной инфраструктуре, имеют право обратиться в регулирующие органы США и Великобритании с просьбой на выдачу лицензий, позволяющие компании и основным платежным агентам (The Bank of New York Mellon, London Branch) исполнить обязательства по осуществлению купонных выплат.