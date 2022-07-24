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Политика24 июля 2022 11:05

Житель Мариуполя, сбивший выстрелом из лука украинский дрон, выступит на Кубке России

За точное попадание ВСУ ударили из минометов по дому спортсмена
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Борис Кленин

Борис Кленин

Фото: Кадр видео

Житель Мариуполя Борис Кленин, которому удалось выстрелом из спортивного лука сбить дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), примет участие в Кубке России по стрельбе из лука. Соревнование пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС в своем телеграм-канале.

Инцидент с украинским беспилотником произошел в апреле 2022 года, когда шли бои за Мариуполь. Беспилотный летательный аппарат завис над домом спортсмена для корректировки стрельбы.

Кленин, желая защитить свою семью, точно выстрелил по дрону, что привело к его падению. В ответ украинские войска ударили из артиллерии по жилью стрелка. Спортсмену и его близким удалось спастись.

Как ранее писал сайт kp.ru, администрации Запорожской области сообщила, что украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую Атомную электростанцию (АЭС), расположенную в Энергодаре. Член главного совета ВГА региона Владимир Рогов уточнил, что в нанесении ударов по территории украинские военнослужащие задействовали три "дрона-камикадзе".