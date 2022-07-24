Житель Мариуполя, сбивший выстрелом из лука украинский дрон, выступит на Кубке России

Борис Кленин Фото: Кадр видео

Житель Мариуполя Борис Кленин, которому удалось выстрелом из спортивного лука сбить дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), примет участие в Кубке России по стрельбе из лука. Соревнование пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС в своем телеграм-канале.

Инцидент с украинским беспилотником произошел в апреле 2022 года, когда шли бои за Мариуполь. Беспилотный летательный аппарат завис над домом спортсмена для корректировки стрельбы.

Кленин, желая защитить свою семью, точно выстрелил по дрону, что привело к его падению. В ответ украинские войска ударили из артиллерии по жилью стрелка. Спортсмену и его близким удалось спастись.

Как ранее писал сайт kp.ru, администрации Запорожской области сообщила, что украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую Атомную электростанцию (АЭС), расположенную в Энергодаре. Член главного совета ВГА региона Владимир Рогов уточнил, что в нанесении ударов по территории украинские военнослужащие задействовали три "дрона-камикадзе".