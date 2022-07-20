Украинские беспилотники попытались атаковать Запорожскую АЭС

Удар был нанесен по территории станции Фото: СОЦСЕТИ

Администрации Запорожской области заявили, что украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую Атомную электростанцию (АЭС), расположенную в Энергодаре, уточнив, что обстрел все еще продолжается.

«Ударные беспилотники террористов Зеленского атаковали Запорожскую АЭС», - написал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в среду, 20 июля, в своем Telegram-канале, уточнив, что данный удар был нанесен по территории станции, однако с самой атомной электростанцией «все хорошо».

Член главного совета ВГА региона заявил, что «три дрона-камикадзе» украинских военнослужащих нанесли удар по территории, уточнив, что предварительно, мощность боезарядов на беспилотниках достигала килограммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее, в среду, 20 июля, Рогов заявил о попытках Киева заблокировать приезд миссии оперативного управления по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской АЭС. По его словам, украинские власти опасаются официального расследования о фактах создания на территории АЭС грязных бомб для Вооруженных сил Украины (ВСУ).