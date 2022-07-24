Гендиректор “Вкусно - и точка” анонсировал аналоги “Биг Мака” и “Макфлурри” Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сети ресторанов быстрого питания “Вкусно - и точка”, которая сменила “Макдоналдс” в России, появятся аналоги “Биг Мака” и “Макфлурри”, об этом в интервью телеканалу РБК рассказал гендиректор новой сети Олег Пароев.

Он отметил, что в случае с “Биг Маком” трудность состоит в том, чтобы заменить оригинальный соус в бургере на аналогичный, который был бы неотличим по вкусу.

“И у нас есть некоторые трудности. Не сложности, а, я бы сказал, “интересная задача” по тому, как заменить этот соус, используя другие виды ингредиентов. Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусовым качествам почти не будет, я думаю, отличаться от классического “Биг Мака”, - сказал гендиректор компании.

Кроме этого, в меню “Вкусно - и точка” будут представлены аналоги “Хэппи Мил” - детского обеда с игрушкой.

Ранее сотрудница ресторана "Вкусно - и точка" рассказала, как готовят в новой сети. Работники "Вкусно - и точка" ходят в туалет в плащах и с утра до ночи учат названия из переписанного меню.