А бургер-то ненастоящий: сотрудница ресторана «Вкусно – и точка» рассказала, как готовят в новой сети

12 июня открылись первые рестораны «Вкусно - и точка». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 июня открылись первые рестораны «Вкусно - и точка». А объявления о наборе персонала появились за несколько недель до открытия, и до сих пор требуются сотрудники, хотя после ухода из России американского Макдональдса, компания сохранила рабочие места.

Что же изменилось в самом популярном фаст-фуде, kp.ru рассказала «работник предприятия» - именно так именуется должность, для которой не требуется особой квалификации. Да и по правде говоря, выйдя на работу в ресторан, становишься специалистом широкого профиля.

КАК ПОПАСТЬ В «ТОЧКУ»

Клюнула я на объявления, в фастфуде никогда раньше не работала, поэтому все началось с собеседования.

Меня отправили в комнату, напоминающую процедурную в больнице: стены покрыты белой плиткой, окон нет, огромное помещение освещает одна лампа под потолком. Вот сейчас дверь откроется и войдет медсестра Милдрэд. Хотя какая еще Милдрэд. Я ж не в Макдональдс нанимаюсь.

И действительно – пришла менеджер Анна Юрьевна.

Посыпались стандартные вопросы: «Как зовут?», «Сколько лет?», «Где учишься?», «Почему хочешь к нам?» и т.д.

Дальше глубже: «Живешь одна или нет? Почему?», «Кем работают твои родители?», «Помогаете ли вы маме?», «Сколько у тебя родственников, где живут и какого они возраста?» «На что твоя мама живет сейчас?».

Допрос, то есть собеседование длилось час. Узнав все о моих родственниках, привычках и характере кошки, менеджер сказала, что я принята.

НОГТИ ДОЛОЙ!

Наступил первый рабочий день. Мне выдали форму.

– Брюки надо подшить самостоятельно. Поясов у нас нет, надо взять свой, кроссовки для работы не годятся, под обувь нужны капроновые носки. Если хочешь пользоваться шкафчиками для вещей, покупай замок, - строгим тоном вещала менеджер. – И ногти слишком длинные. У тебя есть час, чтобы с этим что-то сделать.

Натянув капроновые носки, по-быстрому купленные в супермаркете и обрезав под корень и без того короткие ногти, я с чистой совестью пошла в раздевалку.

- Ой-ой, помоги, пожалуйста, - кругленькая белокурая женщина лет 40, балансируя на стуле, доставала какой-то пакет, отодвинув плитку на подвесном потолке.

Пока я держала стул, женщина поставила плитку на место и принялась рассматривать содержимое пакета.

- Дефицит? – я подмигнула заговорщицки и с пониманием.

– Да нет, это я три месяца назад забыла здесь обувь. А оставлять в раздевалке ничего нельзя, вот моя знакомая и спрятала ее на потолке, - разочаровала меня опытная сотрудница.

Она же рассказала, что после продажи компании, по ее мнению, ничего не изменилось.

– Все то же самое, только народу поменьше. В первую неделю был ажиотаж, работы – выше крыши! А сейчас все как-то жиденько. Может у всех сейчас отпуска?! – размышляла блондинка.

Объявления о наборе персонала появились за несколько недель до открытия, и до сих пор требуются сотрудники, хотя после ухода из России американского Макдональдса, компания сохранила рабочие места. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАКИМ ТЫ БЫЛ ТАКИМ ТЫ И ОСТАЛСЯ

Мне предстояло работать на кухне, но сначала меня посадили в кресло и дали планшет для изучения теории. В комнату вошли две молодые сотрудницы. Одна только вернулась после трехмесячного отдыха, вторая трудится уже неделю.

Что да как в новой-старой сети ресторанов, сейчас волнует не только покупателей, но и работников, все разговоры в конце концов сводятся к обсуждению нового бренда. Но в моем ресторане все будто сговорились.

– Я слышала, что вкус кофе и бургеров как будто поменялся. Это же бред? – спрашивала вновь прибывшая.

– Конечно. Сама сейчас с кухни. Ингредиенты и технология, как и раньше, даже кофемашина какая была, такая и осталась.

– Ну а поставщики? – осторожно вступаю в разговор.

– Они российские все, никто не ушел. Это люди просто отвыкли от нашей еды.

Единственное, на что посетовали девушки: если стоишь на кассе, нельзя произносить старые названия. Все только по-новому.

- Вот ходишь так целый день и заучиваешь эти слова: Фиш Бургер, Гранд, Биг Спешл.

Позже я узнала, что переход из «Мака» в «Точку» прошел для девушек безболезненно. Им оплатили три месяца простоя.

МЫ УМЫВАЕМ РУКИ

Такой гигиены не видела нигде. Доходит до смешного: в туалет сотрудникам нужно ходить строго в плаще (мне выдали розовый), чтобы ничего в уборной не соприкасалось с одеждой.

Моют руки здесь часто. Мылят по локоть. Минимум раз в час. Перед тем как надеть перчатки, в которых работаешь, каждый обязан вымыть руки. Если после мытья ты не успел надеть перчатки и дотронулся до одежды, лица или постороннего предмета, нужно мыть заново. Но даже в перчатках сотрудник не имеет права трогать себя и одежду, отправят заменить перчатки и опять к раковине. За один день я мыла руки десятки раз.

Уборка мусорных пакетов тоже строго по расписанию.

Если что-то пролито на пол, обязательно должна стоять предупреждающая табличка. С безопасностью и гигиеной в ресторане очень строго.

ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР

Поручили стоять на кассе. Работа не из легких. Через кассу проходят сотни людей. Новые названия – тоже общая проблема для сотрудников и покупателей. Завсегдатаи «Мака» никак не привыкнут к меню «Точки».

– А что такое ваш Фиш бургер? А Гранд чисбургер де люкс? А можно я закажу по старым названиям, а вы сами пробьете? - так говорил чуть ли не каждый второй посетитель.

Фанаты «Мака» видят в простом ребрендинге вселенский заговор. Многие из них уверены, что вкус любимой еды ушел из России вместе со старым названием. Однако кушать хочется.

– Мне ваш типа гамбургер, который уже совсем не гамбургер, – требует паренек - по виду студент.

А еще только за один день у меня было несколько покупателей, которые купили по одному бургеру каждого вида, чтобы оценить вкус и поставить точку в вопросе выбора.

Работники «Вкусно - и точка» ходят в туалет в плащах и с утра до ночи учат названия из переписанного меню Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАРТОШКА-ФРИ, В ОГНЕ ГОРИ

На следующий день меня перевели на картошку фри: таскала мешки, опускала замороженную картошку во фритюрницу с маслом. Через 30 секунд после погружения нужно было поднимать тяжелую форму и встряхивать. Получалось только двумя руками. На фритюре одновременно стоят три лотка, за которыми требуется следить посекундно. При этом, надо солить готовую картошку и фасовать по упаковкам.

И вот я поднимаю тяжелые лотки, встряхиваю, опускаю, высыпаю, солю, расфасовываю. Бегу за новой партией. Встряхиваю, опускаю, высыпаю…

– Быстрее! Почему так долго? – кричит менеджер.

На улице + 30, а я мечтаю выйти прохладиться: перед раскалённой фритюрницей еще жарче.

Кстати, масло в ней меняют, как только оно выкипит. Умное устройство подает сигнал, и масло добавляют. Правда в мою смену замены так и не случилось.

ЛЬДИНКА, ЛЬДИНКА, НЕ ТАЙ

Не описать моего счастья, когда меня отправили на десерты. Рядом холодный лед и неограниченное количество воды. Наливать коктейли и делать мороженое оказалось очень милым занятием: берешь стаканчик, подносишь к аппарату и нажимаешь на кнопку. Со мной на холодных напитках работала женщина лет пятидесяти.

– Я уже здесь 11 лет. Тебе повезло, что ты попала к нам сейчас. Народу мало, и даже есть время, чтобы отдохнуть. Раньше было столько людей, что и присесть некогда, – ностальгически вздохнула она.

Действительно, повезло, десерт, в отличие от картошки, просили раз в три минуты.

Периодически к нам подбегали остальные работники заведения: протереть красное горячее от кухни лицо кусочком льда, попить холодной воды.

Но несмотря на лёгкую работу, время ползло улиткой.

Я уже твердо решила, что на следующую смену (с 12.00 до 21.00) не выйду, но «Вкусно - и точка» никого так просто не отпускает.

– Слушай, нам очень нужна твоя помощь. Помоги нам, пожалуйста! Нужно пособирать заказы, - менеджер почти умоляла.

После такой настойчивой просьбы строгого начальника отказать я не могла. Но эта смена стала последней. За три дня я заработала 3 367 рублей.

И все же большинство сотрудников любят и ценят свою работу. Я говорила с людьми, которые посвятили этому фасфуду 5-7 лет. Многие приходят сюда на лето, а остаются на года. Видимо, это настоящая преданность. Любовь – и точка!