Эрдоган упрекнул западных политиков в неподобающем отношении к Путину

Президент Турции указал западным политикам на неподобающее отношение к президенту России Путину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отношение западных политиков к российскому президенту Владимиру Путину является неподобающим. Об этом в понедельник 25 июля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган в интервью телеканалу TRT отметил, что политики, демонстрирующие негативное отношение к российскому президенту, получат такое же самое отношение к себе.

«Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», - резюмировал он.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Турция считает неприемлемым «фашистское отношение к русским и русской культуре в странах Запада». Об этом он сказал на фоне всплеска русофобии в западных странах.

Также сайт kp.ru сообщал, что Путин обвинил Запад в перекладывании на мир ответственности за свои ошибки в макроэкономике, назвав действия некоторых государств эгоистичными и непродуманными.