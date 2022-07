Группа Little Big отменила тур по России

Little Big Фото: Иван МАКЕЕВ

Российская группа Little Big в социальных сетях объявила об отмене тура по РФ в 2022 году.

- К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура We Are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным, — говорится в сообщении группы.

Коллектив сообщил, что очень ждет следующую встречу с поклонниками и любит своих слушателей.

В конце июня появилась информация, что Little Big сменила место дислокации и теперь базируется в США. О переезде группы в Лос-Анджелес сообщалось на официальном сайте музыкального коллектива.

«Little Big - панк-поп-рейв-группа, базирующаяся в Лос-Анджелесе», - указано на сайте группы.

Напомним, Little Big (англ., буквально: «Маленький большой») образовалась в 2013 году в Санкт-Петербурге. Команда играет электронную музыку в жанре юмористического рейва. В основе их творчества - абсурд и китч, разрушение логических клише, как можно более неожиданные ходы.