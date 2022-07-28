Рада приняла закон об особых правах граждан Польши на Украине

Закон внесен в Раду Владимиром Зеленским Фото: REUTERS

Верховная рада Украины приняла закон об особых гарантиях для поляков на территории страны. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Закон предусматривает, что граждане Польши будут иметь равные права с украинцами, в том числе на образование, трудоустройство и медицинскую помощь. Он будет действовать в течение 18 месяцев с момента принятия.

Законопроект об особом статусе поляков был анонсирован еще в мае текущего года. Его внес в Верховную рад президент Украины Владимир Зеленский.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Польши Анджей Дуда надеется, что границ между его страной и Украиной больше не будет, а народы двух государств смогут "вместе жить на этой земле". Об этом он заявил во время выступления на Дне польской диаспоры во дворце Бельведер в Варшаве.

Напомним, помощник президента России Владимир Мединский выразил мнение, что Польша при первом удобном случае заберет себе западные территории Украины.

"Зная историю, я нисколько не сомневаюсь, что Польша при первом же удобном случае отгрызет у друга Украины западноукраиснкие земли", - подчеркнул Мединский.