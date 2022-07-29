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Политика29 июля 2022 17:48

Лавров указал Блинкену, что поставки Западом оружия Украине затягивают конфликт и умножают жертвы

Российские вооруженные силы соблюдают нормы международного права
Мария ПАВЛОВА
Лавров указал Блинкену, что накачка Украины западным оружием лишь продлевает агонию режима.

Лавров указал Блинкену, что накачка Украины западным оружием лишь продлевает агонию режима.

Фото: REUTERS

Поставляя оружие Украине, Запад продлевает агонию киевского режима, затягивает конфликт и умножает жертвы. На это указал госсекретарю США Энтони Блинкену во время состоявшегося в пятницу 29 июля разговора министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Внимание Госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», - говорится в сообщении российского МИД.

Также Сергей Лавров обратил внимание собеседника на то, что российские вооруженные силы строго соблюдают нормы международного права в ходе специальной военной операции на территории Украины. На освобождаемых территориях проводится работа по возвращению к мирной жизни, отметил Лавров.

Напомним, беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Главы дипломатических ведомств России и США обсудили ситуацию на Украине, продуктовую сделка по вывозу украинского зерна и экспорту продовольствия, а также проблему находящихся под стражей в России американских граждан.

Энтони Блинкен назвал разговор с Лавровым открытым и прямолинейным .