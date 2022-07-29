Лавров указал Блинкену, что поставки Западом оружия Украине затягивают конфликт и умножают жертвы

Лавров указал Блинкену, что накачка Украины западным оружием лишь продлевает агонию режима. Фото: REUTERS

Поставляя оружие Украине, Запад продлевает агонию киевского режима, затягивает конфликт и умножает жертвы. На это указал госсекретарю США Энтони Блинкену во время состоявшегося в пятницу 29 июля разговора министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Внимание Госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», - говорится в сообщении российского МИД.

Также Сергей Лавров обратил внимание собеседника на то, что российские вооруженные силы строго соблюдают нормы международного права в ходе специальной военной операции на территории Украины. На освобождаемых территориях проводится работа по возвращению к мирной жизни, отметил Лавров.

Напомним, беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Главы дипломатических ведомств России и США обсудили ситуацию на Украине, продуктовую сделка по вывозу украинского зерна и экспорту продовольствия, а также проблему находящихся под стражей в России американских граждан.

Энтони Блинкен назвал разговор с Лавровым открытым и прямолинейным .