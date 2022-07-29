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Политика29 июля 2022 17:39

Блинкен рассказал о разговоре с Лавровым 29 июля

Блинкен назвал открытым и прямолинейным разговор с Лавровым
Мария ПАВЛОВА
Энтони Блинкен рассказал о разговоре с Сергеем Лавровым.

Энтони Блинкен рассказал о разговоре с Сергеем Лавровым.

Фото: REUTERS

Телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена состоялся в пятницу 29 июля. Беседа прошла по инициативе американской стороны.

Блинкен назвал разговор с Лавровым открытым и прямолинейным. Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу 29 июля, трансляция пресс-конференции велась на официальном сайте Госдепартамента США.

«Я поговорил с министром Лавровым. У нас был откровенный и прямой разговор», - сказал Блинкен.

Глава Госдепа США сказал, что одной из тем разговора с Лавровым было обсуждение возможности освобождения американцев Уилана и Грайнер, которые находятся под стражей в России.

«Я настаивал на том, чтобы Кремль принял наше предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер», - сказал Блинкен.

Напомним, Госдеп США запросил разговор Госсекретаря США Энтони Блинкена с главой российского МИД Сергеем Лавровым в четверг 28 июля.

Сообщалось, что американская сторона намеревалась обсудить ситуацию на Украине, продуктовую сделка по вывозу украинского зерна и экспорту продовольствия, а также проблему находящихся под стражей в России американских граждан.