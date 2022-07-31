Соглашение России и Латвии об упрощенных поездках приостанавливается с 1 августа 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действие соглашения России и Латвии об упрощенных поездках между жителями приграничных районов приостанавливается с понедельника, 1 августа. Такое решение приняло правительство прибалтийской республики.

По информации tv.net, в МИД Латвии заявили, что в связи с закрытием Россией консульства республике в Пскове выдача приграничных разрешений стала невозможной, поскольку это диппредставительство было единственным, выдающим разрешения.

Напомним, соглашение об упрощенных поездках действовало с 2010 года.

Как писал сайт Kp.ru, ранее Латвия закрыла канцелярию и прекратила выдачу виз в Калининграде. В посольство прибалтийской республики в России уточнили, что для получения консульской помощи или услуг калининградцам следует обращаться в посольство Латвии в Москве. В чрезвычайных случаях, например в случае тяжелой болезни или смерти, жителям города советуют звонить на круглосуточную линию консульского департамента Министерства иностранных дел Латвии.