В Перу зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян Фото: Shutterstock

Первый случай смерти от оспы обезьян зафиксирован в Перу, сообщил директор национальной больницы Второго мая Эдуардо Фарфан.

В эфире радиостанции RPP он сообщил, что погибшим оказался 45-летний мужчина, который перестал лечиться от СПИДа, кроме того, у него были проблемы с легкими.

Пациент был госпитализирован 27 июля в крайне тяжелом состоянии. Как отметил директор больницы Второго мая, смерть мужчины была связана не только с оспой обезьян – повлияли несколько факторов.

На сегодняшней день в Перу выявлено 305 случаев заболевания обезьяньей оспой.

Напомним, ранее первая смерть в результате заболевания оспой обезьян была зафиксирована в Бразилии. По информации телекомпании Globo, умершим оказался 41-летний мужчина. У него были серьезные проблемы с иммунитетом.

Как писал сайт KP.RU, 26 июня Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что данная болезнь представляет собой ЧС международного значения. Незадолго до этого глава ВОЗ назвал оспу обезьян серьезным вызовом миру.