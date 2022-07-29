В Бразилии зафиксировали первую смерть от оспы обезьян Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

\В Бразилии зафиксирована первая смерть в результате заболевания оспой обезьян, сообщает Министерство здравоохранения страны.

По информации телекомпании Globo, им оказался 41-летний мужчина. Отмечается, что у него были серьезные проблемы с иммунитетом. В результате осложнений он госпитализирован в больницу Белу-Оризонти.

В настоящее время в Бразилии подтверждено 1 066 случаев оспы обезьян.

Напомним, в минувшую субботу, 23 июля, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.

26 июня Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что данная болезнь представляет собой ЧС международного значения. Незадолго до этого глава ВОЗ назвал оспу обезьян серьезным вызовом миру.