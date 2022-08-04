Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юра Шатунов похоронен на Троекуровском кладбище. Через год семья артиста планирует поставить на его погосте памятник из бронзы. А пока они объявили конкурс на лучший эскиз монумента, рассказал "Комсомольской правде" директор Шатунова Аркадий Кудряшов.

"Материал: бронза, размеры участка- 200 х 180. Композиция должна быть выполнена в полный рост. Для участия в конкурсе необходимо связаться с нами по электронной почте: 2022shatunov@mail.ru, предоставить нам художественный эскиз памятника с техническими характеристиками, а также описать ваш опыт работы как скульптора", - сообщил он.

Напомним, 1 августа 2022 года 40 дней, как умер Юрий Шатунов. Музыканту было всего 48 лет. Трансляцию прощания с Юрой на нашем сайте kp.ru смотрели миллионы. Его могила на Троекуровском кладбище стала местом паломничества. Его любили в России, Казахстане, Белоруссии, Германии и в других странах. Почему солист Шатунов был многим так дорог? Об этом новый документальный фильм KP.RU «Любовь моя, Юра. Тайна популярности Шатунова». Посмотреть фильм можно здесь.