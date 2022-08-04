Кремль пообещал рассказать о назначении Рогозина в ближайшем будущем Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Информация о новом назначении бывшего генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина появится в ближайшем будущем, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, судьба Дмитрия Рогозина прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим», – рассказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Напомним, 15 июля 2022 президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы госкорпорации «Роскосмос». Вместо него на пост руководителя был назначен бывший заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

Сам Рогозин, комментируя свою отставку, отметил, что был назначен генеральным директором гокорпорации в самое тяжелое время. По его словам, это был период, когда каждый день искал деньги для того, чтобы не остановились предприятия.