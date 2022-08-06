Постпред РФ при ООН Полянский: Украина не демонстрирует никаких признаков готовности к серьезным переговорам Фото: Shutterstock

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина не демонстрирует никаких признаков готовности к серьезным переговорам по урегулированию.

"Украина только делает политические заявления, что теоретически готова к переговорам с Россией. Но они готовы вести переговоры, если Россия выведет свои войска, даже из Донбасса и Крыма, что просто смешно. Так что у нас пока нет реалистичного партнера, поэтому специальная военная операция продолжается", - сказал он в эфире подкаста The Dive.

Ранее Полянский заявил, что пока не видит перспектив каких-либо договоренностей между Москвой и Киевом. При этом Полянский добавил, что ниша урегулирования, вероятнее всего, возможна в том случае, если будут перспективы каких-либо договоренностей между российской и украинской сторонами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял, что Украина не хочет вести переговоры с Россией, от этого Киев отказался. По его словам, у России есть все основания полагать, что она выполняет таким образом волю англосаксонского лидерства. Российская сторона неоднократно заявляла, что Россия полностью готова к переговорам.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.