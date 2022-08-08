Посол РФ в Сербии назвал суверенным делом Белграда создание российской военной базы

Сербия сотрудничает с Россией как в экономической, так и в военно-технической сфере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полномочный посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что создание российской военной базы на территории балканской страны – это суверенное право Белграда и вопрос интересов Москвы. Его словам приводит издание SM-News.

По словам дипломата, Сербия остается дружественной России страной, которая тесно содействует в области экономики. Кроме того, продолжается военно-техническое сотрудничество Москвы и Белграда, добавил Боцан-Харченко.

Посол РФ также обратил внимание, что теперь с Сербией начинают считаться, как с сильным в военно-техническом плане государством.

Как ранее писал сайт kp.ru, на фоне обострения сербско-косовских отношений глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель пригласил лидера Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти на переговоры в Брюссель.

Возникший кризис связан с решением правительства частично признанной республики о запрете на документы, выданные в Сербии, которая продолжает считать территорию Косова своей. Кроме того, планировалось заставить автовладельцев сменить на транспортных средствах сербские номера на знаки республики с соответствующей символикой. В итоге реализацию закона отложили до сентября.