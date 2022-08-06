Боррель пригласил лидеров Сербии и Косова на переговоры в Брюссель

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель пригласил лидера Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти на переговоры в Брюссель. Об этом дипломат сообщил на своей странице в Twitter в субботу, 6 августа 2022 года.

"Я приглашаю президента Сербии Вучича и премьер-министра Косова Курти 18 августа в Брюссель, чтобы обсудить пути продвижения вперед между Приштиной и Белградом", - написал Боррель.

Как ранее писал сайт KP.RU, в последний день июля власти самопровозглашенного Косово заявили, что с 1 августа введут запрет на сербские личные документы и сербские регистрационные номера машин на пунктах въезда на свою территорию. Вместо них будут выдаваться временные «декларационные листы» сроком действия три месяца.

В ответ сербское население Косово и Метохии начало строить баррикады. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице были стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО с 1999 года. На этом фоне в мировых СМИ заговорили о возможном новом вооруженном конфликте на Балканах.