Посол России Антонов заявил, что США продолжают "подливать масла в огонь" украинского конфликта

Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты продолжает «подливать масла в огонь» украинского конфликта, выделяя дополнительную помощь Украине

«Вашингтон продолжает "подливать масла в огонь" украинского конфликта», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии, где отмечается, что «выделение на эти цели дополнительно 1 миллиарда долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса».

Антонов заявляет, что Вашингтон «все больше втягивается в конфликт», и тем самым становится все ближе «к опасной черте в противостоянии» с Москвой. По его словам, эта линия не даст «ничего хорошего для мира и безопасности», а только «продлит агонию украинского режима».

Напомним, накануне Антонов заявил, что новые антироссийские санкции США расшатывают мировые рынки. По словам дипломата, наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам.