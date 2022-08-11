Игорь Артамонов рассказал о достижениях Липецкой системы образования

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в форуме Центрального федерального округа «Мир возможностей – Сделаем вместе», который был инициирован партией «Единая Росси». Мероприятие прошло в Ельце.

Как отметили организаторы, регион для проведения форума был выбран исходя из того, что Липецкая область стала лидером ЦФО в развитии пилотного проекта «Мир возможностей». Он направлен на вовлечение детей и их родителей в различные акции, направленные на усиление воспитательной работы в молодёжной среде. Участие в проекте приняли ученики из 160 школ региона.

Они проявили себя в акциях «Здоровое питание школьника», «Культурный код народов России», акции «Люди Артека», которые проводились в рамках реализации проекта «Мир возможностей». По итогам были отобраны двести лучших участников из разных российских регионов, от Липецкой области в число победителей федерального этапа вошли 13 школьников. Все они получат путёвки в «Артек». Игорь Артамонов поздравил ребят и подчеркнул, что успех липецких школьников во многом определён и создаваемыми в регионе условиями для развития и самореализации детей.

Губернатор отметил, что по итогам минувшего года Липецкая области заняла первое место в России по эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, а также стала лидером в стране по созданию условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Кроме того, в рейтинге по качеству образования регион поднялся сразу на 35 позиций. «Качество образования в наших школах постоянно улучшается, создаются современные условия для учёбы, в том числе и в сельских школах.

В регионе неуклонно растёт количество стобалльников, за последние два года их стало почти вдвое больше. Это результат большой работы, проводимой регионом, и заслуга наших прекрасных детей и замечательных педагогов», – отметил Игорь Артамонов. Губернатор рассказал, что сейчас большое внимание в образовательных учреждениях региона уделяется развитию IT-направления. В области созданы 45 площадок данной направленности и их число будет расти.