Власти Венгрии запретили вывозить дрова из страны на фоне энергокризиса

В ряде стран Европы допускают переход на отопление домов дровами на фоне сокращения поставок российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Венгрии ввели запрет на экспорт дров из страны. Решение об этом приняло венгерское правительство, запрет уже вступил в силу.

Глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь сообщил, что руководство страны вынуждено начать жестко контролировать экспорт древесины, поскольку она имеет стратегическое значение с точки зрения энергетической безопасности страны.

Чиновник также пояснил местному изданию Drnagyistvan, что ЕС уже официально признал наличие нехватки газа и даже может ввести ограничения на использование газа в странах-членах содружества. Надь призвал венгров готовится к предстоящей новой волне энергокризиса, в ходе которой части населения страны при самом негативном варианте развития событий придется отапливать свои дома при помощи дров.

При этом Надь выразил надежду, что предстоящая зима все же пройдет для венгров благополучно.

Ранее в Молдавии по решению руководства страны был введен запрет на перевозку по ночам древесины. Спрос на дрова в этой стране резко подскочил на фоне энергетического кризиса, вызванного ростом цен на газ.