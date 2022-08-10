В Молдавии из-за энергетического кризиса запретили перевозку дров по ночам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Молдавии ввели запрет на перевозку по ночам древесины, спрос на которую резко подскочил на фоне энергетического кризиса, вызванного ростом цен на газ.

«С 23:00 до 06:00 запрещено перевозить древесину», - говорится в решении комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве республике, опубликованном в среду, 10 августа.

Как отмечается в документе, государственное лесохозяйственное агентство «Молдсилва» собирается проводить учет заготовленной и реализованной древесины, а также вести учет мест хранения данных запасов. Уточняется, что древесину будут продавать только бытовым потребителям, а также госучреждениям, но с ограничением - 3 кубометра на одно домохозяйство.

Ранее представитель «Молдсилвы» Юлиан Мамай сообщил, что на фоне выросшей в несколько раз стоимости газа жители республики высокими темпами скупают дрова, а спрос давно превысил запасы, имеющиеся на складах.

Президент Фонда экологического развития Молдавии Дмитрий Ройбу предупредил о столкновении «с хаотичной, незаконной и неконтролируемой вырубкой лесов, что приведет к сокращению площади лесонасаждений».