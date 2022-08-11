Вице-премьер Украины назвала регионы, в которых могут провести обязательную эвакуацию жителей

Киев может начать обязательную эвакуацию гражданского населения из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Фото: REUTERS

Украинские власти могут начать обязательную эвакуацию из нескольких регионов страны, помимо подконтрольных Киеву территорий ДНР. Об этом в четверг 11 августа сообщила вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук.

Верещук напомнила, что Киев проводит обязательную эвакуацию гражданского населения с подконтрольных ему регионов ДНР.

«Наш анализ и наши прогнозы указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах», - цитирует Верещук РИА Новости.

По словам украинского вице-премьера, эвакуировать предполагается жителей ряда населенных пунктов Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Ирина Верещук назвала причиной возможного объявления обязательной эвакуации то, что осенью и зимой эти регионы рискуют остаться без тепла и света и добавила, что эвакуированы могут быть около полумиллиона человек.

Ранее сообщалось, что Киев начал обязательную эвакуацию жителей подконтрольной ему территории ДНР. Первый поезд с эвакуированными отправился 2 августа 2022 года. Всего предполагается вывезти 220 тысяч человек.