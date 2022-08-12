Минобороны Белоруссии опровергло слухи о планах страны участвовать в спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский опроверг заявления белорусской оппозиции о том, что армия страны якобы готовится принять участие в российской спецоперации на Украине.

"Ранее они утверждали, что наши вооруженные силы уже находятся в Украине. Теперь ежедневно они говорят, что вот-вот мы будем там. Хочу напомнить еще раз слова главнокомандующего: "Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле". И мы к этому готовы", - подчеркнул Касинский в беседе с информагентством вооруженных сил страны "Ваяр".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 августа 2022 года можно прочитать здесь.