Военная спецоперация на Украине 12 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 августа 2022 года.

Система охлаждения ядерных реакторов Запорожской АЭС получила повреждения в результате обстрелов со стороны украинских военных. Работа реакторов не нарушена.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил ЛНР 11 августа. Заместитель главы Совета безопасности по поручению Президента России Владимира Путина провёл совещание, посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса.

Украинские военные минируют дороги в Харьковской области, только в направлении из села Избицкое в село Варваровка разведчики Луганской народной республики обнаружили около десяти мин. В том числе, на выезде из села Избицкое в сторону села Варваровка на обочине дороги были найдены мины ПФМ-1 в количестве восьми единиц.

Истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-24 возле города Никополь Днепропетровской области. Также Вооруженные силы России уничтожили 50% личного состава двух бригад ВСУ в Донецкой народной республике на Артемовском и Авдеевском направлениях.