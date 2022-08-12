В Белом доме заявили, что США не признают итоги референдума о присоединении Донбасса к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не признают присоединения к России Донбасса, отвергают итоги возможного референдума, обещают быстрый и жесткий ответ в виде антироссийских санкций, сообщил журналистам высокопоставленный представитель правительства.

Как уточнил чиновник, "США не признают" присоединения к России территорий Украины, а возможным референдумам "не позволят пройти бесспорно". По его словам, присоединение территорий Украины противоречило бы уставу ООН.

“Наша разведка видит подтверждение тому, что РФ планирует провести референдум о присоединении в Херсоне, Запорожье и так называемых Донецкой и Луганской народных республиках", - сказал он. "Мы ожидаем, что РФ будет манипулировать результатами, чтобы ложно заявить, что граждане с Украины хотят присоединиться к России", - заявил чиновник.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 августа 2022 года можно прочитать здесь.