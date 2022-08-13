В США признали, что больны неизлечимой "исторической амнезией"

США признали, что больны неизлечимой "исторической амнезией" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США поражены неизлечимой «исторической амнезией» из-за «гена глупости» в стратегической и политической ДНК страны. Такое мнение высказал политолог Харлан Ульман в своей статье для газеты The Hill

«Какими бы смертоносными ни были пандемии, случай «исторической амнезии» у Америки может оказаться гораздо более тяжелым недугом. Судя по ходу нашей истории, это заболевание может быть неизлечимо», - говорится в публикации, где отмечается, что это заболевание «до сих пор очень заразно и передается из поколения в поколение американцев».

Автор статьи отметил, что 58 лет назад Конгресс США одобрил ввод американских войск во Вьетнам, когда, по словам Ульмана, политики максимально быстро отреагировали на якобы атаку американского эсминца в Тонкинском заливе. Однако офицерам на судне было очевидно, что северовьетнамские подразделения не имели к данной атаке никакого отношения.

Позже, как считает автор публикации, аналогичным образом Вашингтон поступил в начале войны в Ираке из-за якобы наличия оружия массового уничтожения у Саддама Хуссейна. Ульман заявляет, что нынешние политики повторяют те же ошибки. Среди прочего он назвал лицемерной концепцию о противостоянии демократий и автократий, отметив, что ряд американских партнеров, в том числе Саудовскую Аравию, далеки от демократии.