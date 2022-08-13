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В мире13 августа 2022 4:56

В США признали, что больны неизлечимой "исторической амнезией"

Американский политолог заявил, что США больны неизлечимой "исторической амнезией"
Елизавета КУЗНЕЦОВА
США признали, что больны неизлечимой "исторической амнезией"

США признали, что больны неизлечимой "исторической амнезией"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США поражены неизлечимой «исторической амнезией» из-за «гена глупости» в стратегической и политической ДНК страны. Такое мнение высказал политолог Харлан Ульман в своей статье для газеты The Hill

«Какими бы смертоносными ни были пандемии, случай «исторической амнезии» у Америки может оказаться гораздо более тяжелым недугом. Судя по ходу нашей истории, это заболевание может быть неизлечимо», - говорится в публикации, где отмечается, что это заболевание «до сих пор очень заразно и передается из поколения в поколение американцев».

Автор статьи отметил, что 58 лет назад Конгресс США одобрил ввод американских войск во Вьетнам, когда, по словам Ульмана, политики максимально быстро отреагировали на якобы атаку американского эсминца в Тонкинском заливе. Однако офицерам на судне было очевидно, что северовьетнамские подразделения не имели к данной атаке никакого отношения.

Позже, как считает автор публикации, аналогичным образом Вашингтон поступил в начале войны в Ираке из-за якобы наличия оружия массового уничтожения у Саддама Хуссейна. Ульман заявляет, что нынешние политики повторяют те же ошибки. Среди прочего он назвал лицемерной концепцию о противостоянии демократий и автократий, отметив, что ряд американских партнеров, в том числе Саудовскую Аравию, далеки от демократии.