Премьер Португалии допустил возможность прокладки газопровода в обход Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что допускает прокладку газопровода, соединяющего Пиренейский полуостров с Центральной Европой, в обход Франции.

Как передает издание Observador, в минувшую пятницу, 12 августа, глава португальского правительства заявил, что Европейская комиссия признала возможность альтернативного маршрута для данного трубопровода.

Кошта уточнил, что первоначальный вариант газопровода столкнулся с «экологическими ограничениями», на которые ссылается Париж, а альтернативой может стать соединение Испании и Португалии с Италией, что подразумевает прокладку трубопровода через Средиземное море.

Ранее радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в министерстве экологического перехода Испании заявила, что Мадрид предложит экспортировать газ в Европу по двум трубопровода через Пиренеи, а также использовать логистические возможности своей газовой системы для того, чтобы избежать необходимости сокращать потребление голубого топлива.