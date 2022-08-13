Вице-премьер Белоусов предсказал рост потребления в России в 2022 году

Первый заместитель председателя правительства страны Андрей Белоусов Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Рост потребления в России начнется уже в этом году и продолжится в 2023, считает первый заместитель председателя правительства страны Андрей Белоусов.

«Скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнется рост потребления – уже целый ряд признаков того, что это уже начинается. В 2023 году, если ничего сверхъестественного не произойдет, это продолжится», – сказал вице-премьер в ходе выступления на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта.

По словам Белоусова, пик падения инвестиций в основной капитал придется на первую половину следующего года. Как объяснил первый зампред правительства РФ, это с ситуацией с доходами в отраслях, ограничением производства, импорта и оборудования. В первом квартале этого года инвестиции в основной капитал в России выросли на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как писал сайт KP.RU, Центробанк прогнозирует возвращение российской экономики к потенциальному росту в 2025 году.