ЦБ прогнозирует возвращение российской экономики к потенциальному росту в 2025 году Фото: Shutterstock

Российская экономика вернется к потенциальному росту в 2025 году, считают в Банке России. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики регулятора.

«В 2025 году экономика вернется к потенциальным темпам роста», – сказано в материале, опубликованном на сайте Центробанка.

По прогнозам ЦБ, восстановительный рост будет продолжаться в 2024 году, прирост в IV квартале составит 1,0-2,0% в годовом выражении. Что касается потенциального роста в 2025 году, то он оценивается регулятором в 1,5-2,5%.

Вместе с тем Центробанка не исключает роста российской экономики уже в 2023 году, чему может способствовать новые экономические связи. Как полагают в ЦБ, быстрое насыщение рынков новыми товарами и уже привычными через механизм параллельного импорта «приведет к более быстрому исчерпанию ограничений на стороне предложения».

Как писал сайт KP.RU, ранее Центробанк улучшил прогноз по спаду ВВП в России в 2022 до 4-6%.