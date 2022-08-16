Аналитик Асафов считает, что европейские страны больше не хотят решать проблемы Украины за свой счет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политический аналитик Александр Асафов считает, что Европа больше не желает решать проблемы Украины за свой счет, ей необходимо разбираться с собственными проблемами.

"Дело в том, что существует такая попытка сделать проблемы Украины проблемой западных стран, хотя очевидно, что они таковыми не являются, — сказал Асафов. — Это попытка хоть как-то, через резкую риторику, привлечь внимание к тому, что Украину предают, а ведь именно в таком контексте звучат подобные заявления", - сказал он в беседе с Lenta.ru

Наиболее острыми для ЕС являются проблемы собственной энергосистемы, состояния экономики и прохождения грядущей зимы, считает Асафов.

Как ранее рассказывали "Известия", в Литве предложили перевести предприятия страны на гибкий график, чтобы сократить потребление газа на 15%, согласно предписаниям Совета Европы. Данная мера необходима, как пояснил президент Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс, чтобы заводы не запускали свои мощности, требующие электроэнергии.

Президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования энергетического кризиса в Европе можно запустить газопровод «Северный поток – 2». Он отметил, что РФ готова предоставить только половину мощностей трубопровода, остальное зарезервировано для внутреннего рынка страны, передает РИАМО.