Зарубежные инвесторы вкладываются в Ленинградскую область: в регионе открывается завод японской компании SMC Pneumatics

В четырехэтажном здании в Ломоносовском районе разместятся головной офис компании, производственно-технический центр и логистический комплекс. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Пока одни зарубежные компании уходят из России, другие расширяют свое сотрудничество с нашей страной. В Ленинградской области открывается новый завод компании SMC Pneumatics – ведущего производителя промышленного оборудования из Японии. Головной офис компании разместился в Горелово Ломоносовского района. Разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания 16 августа выдал Госстройнадзор Ленинградской области. Кроме офиса здесь откроются складской комплекс, учебный центр и производственный участок.

- В Ломоносовском районе открывается еще одно крупное иностранное предприятие: завод японской компании SMC Pneumatics, общей площадью 14,9 тысяч квадратных метров, - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский. - Согласно проекту, в четырехэтажном здании разместятся головной офис компании, производственно-технический центр и логистический комплекс. Там можно будет не только распределять товары по конечным потребителям, но и изготавливать сложные изделия на заказ.

В учебно-консультационном центре SMC Pneumatics оборудуют демонстрационный зал и учебный класс, где разместятся стенды-тренажёры и компьютерная техника. В центре будут проводиться семинары для специалистов промышленных предприятий, во время которых они познакомятся с современным оборудованием для автоматизации технологических процессов.

Компания SMC была основана в 1959 году в Токио. Сегодня это крупнейший производитель оборудования для промышленной автоматизации. Продукция компании применяется в самых разных отраслях: в черной и цветной металлургии, нефтехимии, автомобилестроении, целлюлозно-бумажной, пищевой, фармацевтической и горнодобывающей промышленности.

С Россией SMC сотрудничает с 1996 года. Сейчас представительства компании работают в 33 промышленных центрах нашей страны. Строительство нового офиса и производственно-логистического центра в Ленинградской области расширяет географию присутствия компании в России. Как отмечают представители SMC, они нацелены на долгосрочное сотрудничество на российском рынке. Благодаря новому зданию компания расширит свои основные подразделения, что позволит лучше удовлетворять потребности российского рынка комплектующими для автоматизации производства.

Подпись к фото: В четырехэтажном здании в Ломоносовском районе разместятся головной офис компании, производственно-технический центр и логистический комплекс. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.