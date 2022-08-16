YouGov: миллионы жителей Британии отказываются от покупки продуктов ради экономии денег Фото: REUTERS

Миллионы жителей Британии сообщили, что отказываются от тех или иных продуктов в целях экономии денег, 50% жителей Соединенного Королевства уменьшили число посещений кафе и ресторанов, следует из данных опроса исследовательской компании YouGov для Times Radio, представленного изданием Times.

"По результатам опроса YouGov, проведенного для Times Radio, 50/% людей (жителей Великобритании - прим. ред.) сократили посещения кафе и ресторанов, в то время как миллионы отметили, что возвращали продукты на полки супермаркетов, пытаясь сбалансировать свои бюджеты", - написало издание.

Исследование также показало, что за последние полгода каждый шестой британец (16%) регулярно пропускал приемы пищи ради экономии денег.

Ранее жители Британии пожаловались на рост цен и бездействие властей.

Также ранее сообщалось, что рост цен и украинский кризис разрушают экономику Британии. Кроме этого, среди проблем назывался такой фактор, как стареющее население.