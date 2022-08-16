Россиянам рассказали, как выбрать безопасный и зрелый арбуз Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эксперт государственной ветеринарной службы на Даниловском рынке Ирина Митина призвала при выборе арбуза обращать внимание не только на его зрелость, но и безопасность плода.

При совершении покупки важно оценить арбуз внешне. По ее словам, правильная форма плода — круглая и вытянутая к краям. На нем не должно быть никаких трещин.

«В целях безопасности также не следует покупать разрезанные на куски арбузы или соглашаться на то, чтобы вам продемонстрировали мякоть плода. В разрезанный арбуз могут легко проникнуть микроорганизмы», - рассказала она в беседе с Lenta.ru

Также оценивать при покупке следует и арбузную корку, которая должна быть в меру блестящей и плотной, отметила специалист. Если ее нельзя легко поцарапать, значит, плод достаточно зрелый. Проверить его на зрелость также можно, постучав по нему: если звук звонкий, значит, арбуз не разочарует.

Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина добавила, что лучше брать арбузы с большим желтым пятном на боку — это место, на котором плод лежал в поле, пока не созрел. Если пятно маленькое или белое, арбуз может быть недозревший. Также стоит обратить внимание на хвостик арбуза — плодоножку. Она должна быть сухая, рассказывает телеканал "360".

Кстати, как передает РИАМО, при отравлении арбузом необходимо обратиться к врачу и получить документ, подтверждающий, что действительно произошло отравление, связанное с употреблением этой ягоды. Далее пострадавшему необходимо зайти на официальный сайт Роспотребнадзора и в разделе «подать обращение» подробно изложить ситуацию. При этом обязательно нужно указать, где и когда был приобретен продукт. Если сохранились чеки, то их можно приложить в виде фотографий.