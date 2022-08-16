В Москве стартовал конкурс «Лидер климатического развития» Фото: Shutterstock

Делаете полезные экологические проекты для горожан? Хотите быть лидерами климатического развития? Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы приглашает вас принять участие в новом экоконкурсе «Лидеры климатического развития».

Его цели: повысить эффективность деятельности бизнеса в сфере снижения влияния на климат и адаптации к климатическим изменениям, а также в сфере экологической безопасности. Отобрать и популяризировать лучшие идеи и практики в области климата, экологии, энергосбережения, рециклинга, сохранения природного наследия, создания благоприятной городской среды и развития экологических и климатических технологий. А также привлечь внимание широкой общественности к вопросам охраны окружающей среды, устойчивого развития, сохранения климатического баланса, рационального использования ресурсов и другим проблемам современного города.

ШЕСТЬ НОМИНАЦИЙ

- Бизнес: производим с пользой для климата и экологии. Это проекты, направленные на снижение воздействия на климат и адаптацию к климатическим изменениям, снижение воздействия на окружающую среду, сокращение выбросов парниковых газов.

- Ответственное потребление: сохраняя климат. Проекты, направленные на снижение нагрузки на климат и адаптацию к климатическим изменениям, снижение воздействия на окружающую среду в социальной сфере (товары, услуги), популяризацию ответственного потребления и рационального использования ресурсов.

- Учимся беречь: информационные проекты, направленные на обучение и информирование в области снижения воздействия на климат и адаптации к климатическим изменениям, охрану окружающей среды.

- Климатические инновации. Проекты и стартапы, использующие и внедряющие инновационные технологии в различные сферы жизнедеятельности с целью снижения воздействия на климат, адаптации к климатическим изменениям, охраны окружающей среды, устойчивого развития, сохранения климатического баланса, рационального использования ресурсов.

- Регионы и города. Адаптируя территорию. Проекты развития городов и регионов Российской Федерации, учитывающие особенности изменения климата и меры по адаптации к климатическим изменениям, научно-обоснованные и креативные климатические и экологические проекты.

- Дети: с заботой о климате. Проекты детей (до 16 лет), рассказывающие об экологических задачах, стоящих перед обществом (снижение воздействия на климат, адаптация к климатическим изменениям, раздельный сбор отходов, ответственное ресурсопотребление и т.д.) и призывающие взрослых обратить внимание на эти важнейшие проблемы.

ВАЖНО

Главный критерий отбора — эффективность и полезность таких проектов для горожан.

КТО УЧАСТНИКИ?

Компании и корпорации, общественные организации и НКО, научные и учебные учреждения, проектные организации, СМИ, администрации субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований, частные лица, представители учебных заведений, молодые предприниматели.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Заявки на участие в конкурсе принимаются на платформе climate2022.ru. Участник может подать не более одной заявки в каждой номинации. Проект, подаваемый на Конкурс, может быть представлен только в одной номинации. Конкурс публичный, проходит в один тур.

Окончание приема заявок – 30 сентября 2022 года.

Объявление результатов и церемония награждения победителей состоятся в октябре 2022 года.