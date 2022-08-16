Умер Вольфганг Петерсен, режиссер фильмов "Лодка" и "Троя"

Вольфганг Петерсен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Вольфганг Петерсен, немецкий режиссер ушел из жизни в прошедшую пятницу в своей резиденции в Брентвуде от рака поджелудочной железы на руках своей 50-летней супруги Марии-Антуанетты, сообщает портал Deadline.

Вольфганг Петерсен получил известность после фильма "Лодка" (1981 год), снятого в Германии. Затем он стоял у руля таких голливудских знаменитых киноработ, как "Бесконечная история" (1984 год), "Самолет президента" (1997 год), "Идеальный шторм" (2000 год) и "Троя" (2004 год).

Ранее KP.RU писал, что умер Виктор Мережко, режиссер и народный артист России. Он стал автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене. В качестве режиссера Мережко работал, в частности над такими картинами как "Сонька - Золотая Ручка" и "Новогодние мужчины".

Также ранее стало известно, что на 89 году жизни скончался бразильский актер и режиссер Милтон Гонсалвеш. Об этом 1 июня сообщил телеканал Globo со ссылкой на родственников Гонсалвеша. Причиной смерти стали последствия ишемического инсульта, который режиссер перенес в 2020 году.