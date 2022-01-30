Умер Виктор Мережко, режиссер и народный артист России

Виктор Мережко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Умер Виктор Мережко - известный режиссер, сценарист, писатель, народный артист России.Он скончался в возрасте 84 лет. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области (сейчас - поселок Южный Азовского района Ростовской области).

В 1968 году он окончил сценарный факультет ВГИКа по специальности кинодраматург. Во время учебы по его сценарию режиссер Леонид Миллионщиков снял короткометражку "Зареченские женихи".

Мережко стал автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене.

В качестве режиссера Мережко работал, в частности над такими картинами как "Сонька — Золотая Ручка" и "Новогодние мужчины".

Знаменитый актер и создатель "Родни", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться" и многих других картин ранее рассказывал радио "Комсомольская правда" о том, что думает о современном кино и сериалах. Также он делился секретом бодрости духа и рассказал, насколько продвинулся в познаниях женской души.

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О том, что Виктора Мережко не стало, поздним вечером 30 января сообщил Союз кинематографистов РФ: актер и режиссёр умер в один день с коллегой Леонидом Куравлевым. И также как Куравлев, Виктор Иванович тяжело переживал потерю любимой жены. Тамара Мережко ушла из жизни в 1997 году: скончалась от рака в 51 год. С тех пор вдовец держал обещание, данное сыну и дочери, что у них никогда не будет мачехи (подробности)