Onet.pl: запасы газа в Польше закончатся в декабре 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польский интернет-портал Onet.pl подверг сомнению заявления властей о том, что у страны достаточно запасов газа. Журналист Радослав Омахеля заявил, что топливо закончится уже в декабре 2022 года.

«Все заверения правительства о том, что Польша обеспечена газом, оказались из разряда «желаемое». Более того, основываясь на этой иллюзии страна отвергла план Еврокомиссии и заявила, что не будет экономить свой газ и делиться им. Из-за этого топливо закончится в декабре», - сказано в статье польского интернет-портала Onet.pl

В публикации отмечают, что даже если Варшава захочет восстановить недостающие запасы газа, то не сможет этого сделать, поскольку уже очень много желающих, которые, по словам авторов, собрались в длинную очередь.

Напомним, уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не собирается платить за российский газ в рублях. Представитель польского правительства также заявил, что Варшава «в состоянии в случае необходимости и принятия такого решения отказаться от поставок газа в любой момент». По его словам, Польша готова к действиям российской стороны, которая могла бы прекратить поставки.