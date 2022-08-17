В китайском городе у границы с Россией введен локдаун из-за одного случая COVID-19

В Маньчжурии ввели локдаун из-за одного случая коронавируса
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В китайском городском уезде Маньчжурия с населением свыше 150 тысяч человек введен локдаун после одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщают местные власти.
Маньчжурия находится в автономном районе Внутренняя Монголия, который граничит с Россией. С вечера 16 августа в город может въезжать только спецтранспорт, задействованный в противоэпидемиологической работе и снабжении города. Аналогичные правила и на выезд.
Жилой комплекс, где выявлен зараженный, полностью блокирован. Его жильцам запрещено выходить из квартир.
В городе остановлена работа общественного транспорта. Не работают торгово-развлекательные центры, кинотеатры, спортзалы, кафе и рестораны. Населению рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости.
Все мероприятия с участием больших групп людей, включая свадьбы, отложены. Траурные церемонии должны быть малочисленными и непродолжительными.
Кроме того, все население города обязано три раза пройти ПЦР-тестирование.
Как ранее писал сайт KP.RU, в российских регионах, где в неделю регистрируют более чем в 50 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения, рекомендуется вернуть масочный режим в общественных местах и в транспорте. Об этом сказано в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства во вторник, 16 августа.