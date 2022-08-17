Посольство России в США потребовало выдать Лаврову визу для визита на Генассамблею ООН Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посольство России в Вашингтоне обратилось в Госдеп США с требованием выдать визы главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову, а также остальным членам российской делегации на Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Такое заявление в среду, 17 августа, сделал российский посол в США Анатолий Антонов.

«Посольство уже обратилось в Белый дом, госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визу министру и всем членам российской делегации», - заявил российский дипломат в эфире «Россия 24».

По его словам, многие хотели бы увидеть участие главы российского внешнеполитического ведомства в мероприятиях Генассамблеи ООН. Антонов также сообщил, что в четверг, 18 августа, посетит Госдеп, а главным вопросом будет выдача виз членам российской делегации.

«Будет очередной визит в госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему, проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации на предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке», - рассказал он.