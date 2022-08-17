Космонавт Артемьев прервал выход в открытый космос из-за проблем с аккумулятором

Космонавт Олег Артемьев вынужден прервать выход в открытый космос и вернуться на МКС из-за проблем с аккумулятором. Фото: REUTERS

Российский космонавт Олег Артемьев вынужден прервать выход в открытый космос и вернуться на МКС из-за проблем с аккумулятором. Из-за неполадок Артемьев может в любую минуту потерять связь со станцией, могут возникнуть неполадки с насосом и вентилятором в скафандре.

Роскосмос ведет трансляцию выхода космонавтов в открытый космос, она доступна здесь.

После того, как наземные службы зафиксировали проблемы с аккумулятором, космонавту дали команду "немедленно уходить в люк и стыковаться к станции".

Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос в 16.53 по московскому времени в среду 17 августа. Они должны были подготовить к работе европейский дистанционный манипулятор ERA. Это пятый выход российских космонавтов в открытый космос с начала 2022 года.

Предполагалось, что космонавты должны за 6 часов 44 минуты установить на манипуляторе две телекамеры и демонтировать стартовые кольца с двух его концевых эффекторов, переместить внешний пульт и протестировать управление манипулятором, отрегулировать приводы на концевых эффекторах, а если останется время - сменить рамку с защитными стеклами на одной из видеокамер, смонтировать блокиратор на одной грузовой стреле и раскрыть другую от функционально-грузового блока «Заря» до малого исследовательского модуля «Поиск».

"Ситуация находится под контролем подмосковного Центра управления полетами. Здоровью космонавта ситуация не угрожает", - сообщили в Роскосмосе, уточнив, что Артемьев вернулся в шлюзовой отсек и подключился к файлу для обеспечения питания в скафандре.