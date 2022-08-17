На Черноморском флоте рекомендовали «не верить сплетням» о смене главнокомандующего Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Черноморском флоте России опровергли сообщения о смене главнокомандующего, посоветовав не верить этим «сплетням». Об этом сообщает РБК со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского региона.

«Не верьте сплетням. Когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено», - приводит издание заявление, сделанное в отделе.

Ранее, в четверг, 17 августа, РИА Новости со ссылкой на собственные источники заявила, что новым командующим Черноморского флота России назначен вице-адмирал РФ Виктор Соколов. Собеседник агентства отметил, что публичного мероприятия в честь назначения не было и, вероятнее всего, уже не ожидается из-за введения в Севастополе «желтого» уровня террористической опасности. По его словам, в условиях специальной военной операции на Украине «никто не обязан публично сообщать о таких назначениях».

С мая 2019 года Черноморским флотом командует адмирал Игорь Осипов.