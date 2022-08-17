Погранслужба ФСБ впервые обнародовала число приехавших в Россию из ЛДНР

Погранслужба ФСБ рассказала, сколько человек въехали в Россию из ЛДНР. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С апреля по июнь с Россию с территорий республик Донбасса приехали 507 тысяч человек. Об этом сказано в данных Федеральной службы государственной статистики, опубликованных на сайте ведомства.

Сообщается, что из Донецкой Народной республики в Российскую Федерацию приехали 214 тыс. человек. Из Луганской Народной республики – 293 тыс. человек. С территории Украины в Россию приехали более 675 тыс. человек.

Также из данных статистики следует, что в ЛДНР за апрель-июнь въехали 412 тыс. россиян, причем 41 процент россиян пересекли границу пешком.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР», - сказал Путин.